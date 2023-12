Pallacanestro femminile Vercelli, risultati delle giovanili

Campionato under 19

1^ fase – Qualificazione

Girone A- 3^ giornata di ritorno

Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini –Lunedi 4.12.2023 ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Derthona Basket 50-85

(parziali: 14-20; 29-41; 41-70; 50-85))

PFV: Chillini 4; Barbero 2 Francese A.9; Cafasso; Valle 2; Porcelli3; Prinetti 15; Rizzato 3;

Giorgi 2; Francese E.6; Cavalli; Dipace 4

Allenatore: Gianfranco AnastasioNuovo stop casalingo per le Under 19 “Carmen Fiori” della PFV, sconfitte da Derthona Basket per 50-85 nella terza giornata di ritorno del girone di qualificazione.

Le vercellesi sono state onorevolmente in partita nella prima frazione di gioco (14-20 al 10’) ed hanno inseguito le avversarie abbastanza da vicino anche nel secondo periodo, quando il divario nel punteggio cominciava ad aumentare (29-41 al 20’) grazie alla maggior precisione nel tiro delle ospiti, al loro pressing mal digerito dalle ragazze di Anastasio ed anche a qualche imprecisione di troppo tra le fila delle padrone di casa.

Nella ripresa, però, Derthona dilagava e, nel solo terzo periodo metteva tra sé e la PFV 29 punti di distacco che le vercellesi non riuscivano più a far diminuire: partita chiusa.

Mera accademia, infatti, l’ultimo periodo in cui la PFV metteva a segno solo nove punti contro quindici, mostrando un po’ la corda.

Va detto, sia pur senza voler trovare giustificazioni di sorta, che la squadra affrontata in questa partita è una di quelle che ambisce con legittime aspettative al titolo regionale di categoria, ed è certamente meglio attrezzata e competitiva della formazione vercellese.

Pur tuttavia le ragazze di coach Anastasio si sono battute con grande impegno e dignità, affrontando la più forte squadra avversaria al meglio delle proprie attuali possibilità.

Il prossimo impegno delle under 19 targate Carmen Fiori sarà lunedì 11.12.2023 a Torino, sponda Lapolismile, nella palestra di Via Balla 13 con inizio alle 20,45, contro un’altra seria aspirante al titolo regionale.

Campionato under 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B 8^ giornata di andata

Vercelli – Palestra Sc.Media Pertini – sabato 2.12.2023 ore 15,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Eteila Basket – Aosta 74-40

(Parziali: 18-12; 42-17; 56-20; 74-40)

Tabellino PFV: Stile 30; Trotti 2; Stacchini 4; Bari S.8; Lahmidi 8; Mura 3; Panelli 13; Fall 4; Valentini 2; Sadmi; Conti. All.re Davide SimoneAgevole vittoria della formazione Under 15 della PFV che si è imposta, in casa, per 74-40 contro Eteila Basket di Aosta, al termine di una partita condotta e gestita bene dall’inizio alla fine.

Dopo una prima fase di studio (18-12 al 10’) la PFV, infatti, era brava a dare lo strattone definitivo già nel secondo periodo, con un perentorio parziale di 24-5, che portava il risultato a metà gara sul 42-17 e, vista la potenzialità espressa dalle aostane fino ad allora, non lasciava ragionevoli spazi a queste ultime per una rimonta.

Nel terzo quarto il parziale era addirittura 14-3, con cui la PFV chiudeva ogni discorso definitivamente, portandosi a tre quarti gara 56-20, dopo aver superato nel corso del periodo anche i 40 punti di scarto in più occasioni.

Fatale che nell’ultimo periodo, non essendoci più molto da ottenere e operando coach Simone frequentissimi cambi, la partita perdesse un po’ di ritmo e le aostane ne approfittassero per ridurre un poco lo scarto, che avrebbe potuto essere maggiore se – anche in questa occasione – le giovani della PFV non si fossero “mangiate” svariati canestri da sotto 1 contro 0 per deconcentrazione.

La prossima gara delle Under 15 si giocherà a Biella, per la 9^ giornata di andata, alla palestra Salesiani domenica 12.12.2023 alle ore 15,00 contro Basket Femminile Biellese.