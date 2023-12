Al via "Letterature urbane 8.0": il premio a Olivo Barbieri

Con la consegna del premio "Letterature urbane 8.0" a Olivo Barbieri, si apre alle 17,30 l'annuale edizione dell'evento fotografico che l'associazione "Perché no?" organizza a favore di Fondazione Airc.

Insieme al presidente di "Perché no?”, Antonio Buonocore, saranno Anna Bosio, coordinatrice regionale per il Piemonte e Valle d'Aosta di Fondazione Aic, e il fotografo Luca Perlino a consegnare il riconoscimento al fotografo di ambienti urbani, noto per l'effetto di miniaturizzazione del paesaggio. L'appuntamento è a Santa Chiara dove poi, fino al 17 dicembre, resteranno in mostra le opere offerte da alcuni dei più importanti fotografi professionisti italiani.

In mostra troveranno posto i «Ritratti» di Efrem Raimondi; «La danza sospesa e il nero» di Ghidorsi, oltre alle opere di 42 artisti e alle sculture di Laura Mazzeri, Pierangela Orecchia e Paola Zorzi. Nel corso della mostra, visitabile a ingresso libero dal giovedì alla domenica dalle 17,30 alle 19, sono previsti anche eventi speciali: oggi, oltre alla consegna del premio, è in programma «Scatti», performance di Aisling Lenti; sabato 9 dicembre, alle 18, spazio alla musica di quattro storici amici di «Letterature Urbane»: Donata Bensi, Rita Marchiori, Achille Gamba e Francesco Aroni Vigone. Infine il 17 dicembre, giornata di chiusura della mostra, prima del «Saccheggio» con il quale, a fronte di un'offerta, ciascuno piò prendersi una delle opere in mostra, Marco Steiner proporrà «In viaggio con Hugo Pratt». A sostenere "Letterature urbane 8.0" sono Comune, Fondazione Crv, del Ctv e di una serie di sponsor privati che, ogni anno, si affiancano a Buonocore nell'organizzazione dell'evento