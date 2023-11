Sabato e domenica, edizioni natalizie di Naturalvercelli e Barlafus

Sabato 2 dicembre dalle ore 8 appuntamento mensile in piazza Cavour e via Cavour a VEecelli con il mercatino del buono, del naturale e del biologico Naturalvercelli in veste natalizia.

Il bello, sano e naturale del mercatino Naturalvercelli organizzato da Confesercenti torna puntuale il primo sabato di dicembre con tante novità anche natalizie.

Una splendida occasione per regali sostenibili e un appuntamento imperdibile per chi ama il sano vivere e acquistare naturale, anche se costa qualche minuto in più per averlo: se è buono davvero sarà valsa la pena fare due passi e godere del bel centro storico di Vercelli.

Domenica 3 dicembre dalle prime ore del mattino in viale della Rimembranza a appuntamento mensile con il mercatino del piccolo antiquariato L’Barlafus.

Tutti pronti per la ricerca dell'oggetto speciale, da regalare o da mettere in bella mostra nella propria casa?

Si avvicina il Natale e il consiglio è una passeggiata a caccia delle curiosità proposte dall’imperdibile appuntamento con il mercatino delle cose del bel tempo andato: non serve la letterina a Babbo Natale, basterà uno sguardo tra i tanti oggetti esposti e si potrà trovare tutto il possibile per soddisfare anche i più esigenti.