Cigliano, apericena solidale a favore della scuola professionale Estrela do mar di Inhassoro in Mozambico

La So.M.S- Solidarieta' e Mutuo Soccorso APS - di Cigliano, in collaborazione con IPSIA Vercelli Odv, Circolo Petiva di Cigliano, Circolo S.Rocco dei Ronchi, Vita Tre di Cigliano-Moncrivello e Sogni Scalzi, promuove per il 26 novembre ore 17 un APERICENA SOLIDALE a favore della scuola professionale Estrela do mar di Inhassoro in Mozambico che celebra 20 anni di attivita' formativa.

Sono infatti ormai trascorsi 20 anni da quando la Estrela do mar ha aperto i battenti con i primi due corsi di falegnameria e di sartoria con 150 studenti. Dopo 20 anni, l'opera educativa, nata per impulso delle Acli e dei missionari vercellesi don Pio Bono e Caterina Fassio, e' cresciuta e cambiata grazie anche al contributo di tanti volontari e donatori, in particolare le Acli nazionali, quelle vercellesi, Enaip Piemonte e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Ora la scuola professionale e' diventata Istituto tecnico-commerciale, conta piu' di 400 studenti e consente il conseguimento del diploma secondario; accanto all'Istituto, dal 2020 e' stato avviato il Liceo S.Eusebio con piu di 900 studenti che frequentano i primi tre anni del ciclo secondario. Oggi, dunque, Estrela do mar e' una realtà consolidata a servizio delle famiglie, dei giovani e con legami positivi con le aziende del territorio.

La serata iniziera' alle ore 17 con un video che racconta la partenza della Estrela do mar e alcune testimonianze di persone che hanno operato in Mozambico - don Pio Bono, Caterina Fassio e Stefania Sasso; poi un collegamento video da Inhassoro con p.Geremia dos Santos, l'attuale parroco di Inhassoro nonché direttore della Estrela do mar .

Si proseguirà con un momento musicale animato dall'Ensemble S.Michele che eseguira' piacevoli musiche del '700. Infine, per chi lo vorra', sara' servito un Apericena dove non manchera' una gustosa panissa e diverse altre specialita' del territorio.

L'incontro, che gode del contributo del Comune di Cigliano, e' aperto a tutti e si terra' presso la sede sociale della So.M.S. in via prof.R.Bobba 26 di Cigliano.

Per chi vuole partecipare all'Apericena, l'offerta base è di 20 euro. E' necessaria la prenotazione entro il 24 novembre chiamando o inviando un whatsapp al 334 9944965.