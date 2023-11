Piste ciclabili: riqualificazione in corso in via Testi, via Cadore e corso Palestro

Sono partiti i lavori di riqualificazione delle piste ciclabili di via Cadore, via Testi e corso Palestro: finanziati con fonti di finanziamento diverse, le opere permetteranno una generale revisione delle piste utilizzate dai vercellesi per gli spostamenti sulle due ruote.

«Grazie a 190 mila euro di fondi regionali - spiega il vice sindaco Massimo Simion -, abbiamo iniziato in questi giorni gli interventi in via Testi e via Cadore, dove l'asfalto è stato scarificato e verrà rifatto con anche la posa dei paletti di protezione per i ciclisti». Intervento in partenza anche in corso Palestro. Non c'è solo la ciclabile di viale Garibaldi, dunque, nell'agenda dell'amministrazione comunale.

«A queste opere - aggiunge Simion - si aggiunge l'intervento, finanziato con fondi Pnrr su corso Avogadro di Quaregna dove, insieme alla nuova viabilità a raso, verrà realizzata una pista ciclabile completamente nuova. Un intervento segno dell'attenzione che viene riservata a questo settore dall'amministrazione comunale».

Una volta riaperto il collegamento con la rotonda di via Trino, tra l'altro, la nuova pista ciclabile potrà collegarsi con quella, recentemente realizzata a cura di Asm, che conduce fino alla zona dell'ex Opn

«In cantiere - aggiunge Simion - c'è anche la creazione di. nuove piste ciclabili che, dalla stazione, si dipartiranno a raggiera verso la periferia della città. Tra queste ci sta particolarmente a cuore quella che verrà realizzata ex novo sul cavalcaferrovia Tournon».