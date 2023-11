Intersezioni: appuntamento con "Ospedali in Vercelli dal Medioevo al Secolo XX" di Giorgio Ferrari

La Rassegna Intersezioni, curata da Fabio Ponzana insieme alla Cooperativa Sociale 181, è lieta di annunciare il quinto appuntamento dopo il grande interesse suscitato dai primi quattro eventi.

Venerdì 24 novembre, alle 18:15, presso lo Spazio GIOIN di Via Laviny 67, Fabio Ponzana incontrerà Giorgio Ferrari, autore del volume "Ospedali in Vercelli dal Medioevo al Secolo XX" contributo senza pari alla comprensione delle istituzioni ospedaliere cittadine. Al tavolo sarà presente anche Rita Mattiuz, direttrice di Publycom Editore che ha pubblicato il volume.

Questo libro non è solo un'analisi delle istituzioni di soccorso della città, è soprattutto una storia d'amore. Iniziato grazie all'impulso di Miriam Ferrari, insegnante prematuramente scomparsa, il lavoro di ricerca sulle fonti è stato portato avanti e concluso con passione da Bianca Rusconi e Giorgio Ferrari, i genitori della docente. Con grande dedizione sono stati individuati 36 enti ospedalieri, vari per potenzialità e dimensioni, suddivisi per fondazione: 19 da enti religiosi, tra cui spicca l'Ospedale Maggiore di Sant'Andrea; 9 da laici e 7 da ordini cavallereschi come i Templari e i Gerosolimitani, cavalieri di San Giovanni. Ciascun ospedale ha ora una scheda dettagliata, comprendente informazioni cruciali riguardanti ubicazione, fondazione, cessazione di attività e una scrupolosa cronologia degli eventi che ne hanno delineato l'operato. Pubblicato a luglio 2022, il volume ha ottenuto un successo straordinario, tanto che è già in distribuzione una seconda tiratura.

A seguire, il Dottor Giulio Zella, presidente dell'Ordine Prestazioni Infermieristiche di Vercelli, offrirà spunti di riflessione, accompagnati da slide, sull'assistenza infermieristica prestata ai pazienti dell'Ospedale Sant'Andrea durante i suoi 800 anni di attività, celebrazione che sarà onorata nel 2024.

Al termine, tutti i partecipanti sono invitati a prendere parte a un aperitivo speciale. Saranno serviti cocktail classici e bevande analcoliche a base di frutta fresca di stagione. Inoltre, potrete gustare un ricco apericena, che comprende una varietà di prelibatezze per accontentare ogni palato, inclusi piatti vegetariani. L'aperitivo include un'ampia selezione, dalle verdure pastellate ai panzerotti, passando per assaggi di riso, cous cous, ceci e pollo fritto, il tutto accompagnato da patatine, salatini e olive, con ampie opzioni vegetariane o vegane. Inoltre, è possibile ottenere uno sconto del 10% sulla consumazione prenotando l'aperitivo al numero 0161202933.