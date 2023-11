Alessandro Stecco: “Sì del Ministero della Salute alla realizzazione del blocco di Emergenza/Urgenza al Sant’Andrea”

E’ arrivato il parere positivo definitivo del Ministero della Salute alla proposta di realizzazione di un nuovo blocco di Emergenza/Urgenza presso il Presidio Ospedaliero Sant’Andrea di Vercelli.

"Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero della Salute ha appena espresso e deliberato parere tecnico favorevole - annuncia il neuro radiologo e professore universitario Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte - sulla proposta di realizzazione di un nuovo blocco di Emergenza/Urgenza presso il Presidio Ospedaliero Sant’Andrea di Vercelli, nell'ambito dell'Accordo di Programma con la Regione Piemonte.

La decisione, arrivata oggi, fa seguito ad un attento processo di valutazione e verifica degli investimenti, la Regione Piemonte, beneficiaria del finanziamento, dovrà garantire il rispetto della programmazione della rete ospedaliera regionale".

"La realizzazione del nuovo blocco di Emergenza/Urgenza - prosegue il vercellese eletto in Regione nelle fila della Lega - risponde alla necessità di rafforzare l'offerta di servizi sanitari di nell'area di Vercelli, con l'obiettivo di migliorare l'assistenza ai pazienti e garantire tempestività e qualità delle prestazioni. In tempi rapidi, dopo l'affidamento del bando in essere, vi sarà anche lo step del finanziamento della progettazione di tutto il restante nuovo ospedale Sant’Andrea, che verrà costruito nella stessa sede con fondi INAIL, che andranno a coprire i fondi regionali anticipati per la progettazione. Ringrazio gli uffici dell'Assessorato, con l’assessore Icardi e il presidente Cirio, per l'attenzione costante al territorio vercellese”.