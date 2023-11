Rifiuti abbandonati: altre quattro sanzioni

Altre quattro sanzioni per altrettanti trasgressori identificati nel corso dei controlli condotti dalla Polizia locale e dal personale di Asm Vercelli.

Tre avevano abbandonato o smaltito i modo non conforme i rifiuti in via Gran Paradiso e uno in corso San Martino.

«L’impegno costante dell’Amministrazione Comunale nel contrastare l’abbandono inappropriato dei rifiuti è evidente attraverso operazioni di sorveglianza e controllo sempre più attente. Le sanzioni, più severe e frequenti, sono state erogate a causa dell’abbandono di rifiuti su suolo pubblico e della mancata differenziazione degli stessi - spiegano dal Comune -. Questa azione fa parte di un più ampio sforzo dell’Amministrazione Comunale nel monitorare e contrastare l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti dannosi per l’ambiente, anche grazie all’impiego di telecamere e fototrappole».