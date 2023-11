Rete antiviolenza, Sportello "Ricomincio da qui" e corsi di autodifesa per le donne

Nella settimana in cui si celebra il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Borgosesia, Francesco Nunziata, ha voluto sottolineare l’importanza di una iniziativa extra-istituzionale che si tiene a Borgosesia: il corso di difesa personale rivolto alle donne “SicuraMente Donna” attivato dagli istruttori Stefania Giordani e Alessio Saladino nella palestra Pro Loco di Borgosesia, che ha l’obiettivo di dare alle donne strumenti di autodifesa e di capacità di intuire e prevenire il pericolo di aggressioni.

Da anni Nunziata ribadisce l’importanza di attivare diverse forme di supporto alle donne, sia in termini di assistenza alle vittime che di prevenzione: «Le donne devono sapere di non essere sole – commenta l’assessore – e di poter trovare nelle istituzioni un aiuto effettivo e sempre disponibile. Oltre a ciò – aggiunge Nunziata – è fondamentale che le donne si sappiano anche autotutelare: proprio in quest’ottica apprezzo molto il corso “SicuraMente Donna”, che offre gli strumenti per essere fisicamente e mentalmente preparate a difendersi in situazioni di pericolo. Ho seguito una lezione e ho percepito la grande determinazione delle partecipanti e l’eccezionale forza comunicativa degli istruttori che ringrazio per questo progetto nel quale motivano le allieve e insegnano loro tecniche di autodifesa utili e praticabili».

Sul territorio valsesiano, grazie proprio a Nunziata che è anche assessore ai Servizi Socioassistenziali dell’Unione Montana Valsesia, è in atto una attenta e fattiva rete contro la violenza sulle donne: «Dal I aprile 2019 abbiamo avviato in Valsesia la Rete Antiviolenza, frutto di un’intensa sinergia tra Valsesia e Vercelli e facente capo al Centro EOS di Vercelli – spiega l’amministratore - con un punto di ascolto a Varallo, nella sede dell’Unione Montana. Da novembre 2022 è stata poi sottoscritta la convenzione con lo sportello “Ricomincio da qui” – aggiunge – all’interno del nuovo ambito per la socio-assistenza formato da Valsesia, Gattinara con il CASA e Santhià con il CISAS. Lo sportello è attivo sul territorio dell’Unione Montana con due punti operativi, a Varallo e Borgosesia, ed è contattabile al numero 334 3176233».