Rissa nel parcheggio del supermercato: tre denunce e indagini in corso

Tre persone sono state denunciate per una rissa, avvenuta nei giorni scorsi nel parcheggio del supermercato di corso Bormida, tra due moldavi e cinque dominicani. Una vicenda dai contorni ancora da chiarire ma sulla quale l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vercelli ha già emesso i primi provvedimenti.

La vicenda prende il via nella serata di venerdì 10 novembre, quando la Squadra Volante è intervenuta per la segnalazione di rissa nel parcheggio del supermercato Eurospin di corso Bormida, che ha visto contrapporsi, in una dinamica ancora in parte da ricostruire, due soggetti di origine moldava e cinque cittadini dominicani.

All'arrivo, gli operatori si sono trovati davanti un nutrito numero di persone che indicava i due presunti autori dell’alterco, sfociato poi in una vera e propria colluttazione fisica a parti contrapposte, intenti a scappare verso via Somalia. Gli agenti si sono messi all’inseguimento dei due che, raggiunta la via, si sono poi accovacciati dietro un’autovettura per far perdere le proprie tracce. Una volta raggiunti, si sono alzati improvvisamente e, con l’intento di guadagnarsi la fuga ostacolando i poliziotti, uno dei due ha scagliato una chiave meccanica in acciaio ad altezza uomo, che non colpiva nessuno in quanto prontamente schivata.

L’inseguimento è terminato all’ingresso di un garage di un complesso condominiale poco distante, dove uno dei due è stato fermato, mentre l’altro, approfittando della scarsa illuminazione e della resistenza posta in essere dal primo, si è dato alla fuga. Durante le fasi di messa in sicurezza, il fermato si divincolava energicamente, scalciando e colpendo gli operatori, così procurando a uno di essi una lesione personale giudicata guaribile in cinque giorni. Lo stesso, condotto negli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti, ha continuato nella sua condotta non collaborativa e sprezzante.

Terminati gli accertamenti, il giovane, un ventottenne di origine moldava e nazionalità romena, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, rissa e porto di oggetti atti ad offendere. La mattina dell’11 novembre è stato rintracciato il secondo presunto autore dell’aggressione, riconosciuto la sera prima dagli agenti intervenuti, in quanto sottoposto nelle settimane precedenti a controllo di polizia.

All’esito dell’identificazione e degli accertamenti, il soggetto, un 27enne anch’esso di origine moldava, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, tentata lesione aggravata, rissa, danneggiamento e possesso di oggetti atti ad offendere.

Per rissa è stato infine deferito anche un terzo soggetto di origine dominicana, coinvolto nella colluttazione fin dall’inizio, la cui origine e il successivo sviluppo sono ora al vaglio degli inquirenti.