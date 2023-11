Lutto per Ester Vercellino, aveva 50 anni

Un grave lutto ha colpito le comunità di Robbio e Vigevano. A soli 50 anni è scomparsa Ester Vercellino, la donna si è spenta l'altra sera, a causa di una malattia che l'aveva colpita da diversi mesi.

Ester Vercellino era molto conosciuta a Robbio, la famiglia conduce da anni un'attività legata al settore della termoidraulica.

La 50enne che per lungo tempo ha lavorato come cassiera all'Ipercoop di Vigevano nel centro commerciale "Il Ducale", coltivava da anni insieme al marito Luca Signorelli, una passione per la razza canina Basset hound. Oltre ad avere partecipato a vari eventi del settore, qualche anno fa aveva organizzato un raduno di Basset hound a Velezzo Lomellina.

E' un lutto che ha lasciato sgomente le molte persone che le hanno voluto bene.

In queste ore stanno giungendo numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari ed amici di Ester Vercellino, anche attraverso i social.