Triplice furto in tre giorni, ivoriano in arresto

Tre colpi in pochi giorni

Il 10 novembre, la Squadra Volante della Questura di Vercelli ha arrestato un pregiudicato ventiquattrenne originario della Costa d’Avorio in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa appena un giorno prima dal Tribunale di Novara. Lo stesso, già gravato dalla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, risultava inadempiente, in quanto mai presentatosi agli Uffici di polizia, continuando a vivere di espedienti e azioni criminose.

Sfortuna (per lui) ha voluto che, nel primo pomeriggio di sabato, dopo aver compiuto un furto in un supermercato, abbia tentato di commetterne un altro, imbattendosi, tuttavia, nel personale del punto vendita, che tra l’altro minacciava di morte, e nelle volanti della Polizia di Stato, allertate dai dipendenti dell’esercizio commerciale e giunte immediatamente sul posto.

Il ventiquattrenne veniva trovato in possesso anche di un giubbotto, sottratto nel medesimo negozio alcuni giorni prima (sul quale non dava alcuna spiegazione) nonché della refurtiva degli ultimi due colpi messi a segno. Per questi ultimi episodi, l’ivoriano classe ’99 veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per i reati di furto, minaccia grave e ricettazione. Tuttavia, durante le fasi dell’identificazione e dei successivi accertamenti, gli operatori constatavano l’emissione del predetto provvedimento giudiziario al quale, pertanto, veniva data esecuzione attraverso l’accompagnamento dell’uomo presso la casa circondariale di Vercelli.