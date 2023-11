Lavorare in Atl: apre il bando per l'ufficio di Vercelli

L'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scrl ha aperto una selezione di personale per la sede di Vercelli: contratti a tempo determinato, fino al 17 dicembre 2024 eventualmente prorogabile nei termini di legge, per 40 ore settimanali.

ATL opera nel capoluogo di provincia e su altre sedi dislocate sul territorio, coordinandosi con la Regione Piemonte e i diversi dipartimenti turistici per attivare un servizio costante di accoglienza ai turisti e promozione del territorio. L’ufficio di Vercelli, sito all’Ex Padiglione 18, è un punto di riferimento per tutti gli attori che operano nel settore turistico sia a livello locale che regionale e per i visitatori che partono alla scoperta delle bellezze cittadine. Le ATL piemontesi sono in tutto sei e lavorano a stretto contatto.

Il bando per poter entrare a far parte della realtà turistica di ATL Terre dell’Alto Piemonte è aperto e il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il giorno 27 novembre alle ore 17. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, datata, sottoscritta in originale, corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento potrà essere consegnata a mano in una delle sedi della Società (Biella, Novara, Varallo, Vercelli), inviata a mezzo di raccomandata presso la sede di Vercelli o ancora trasmessa mediante casella di posta elettronica (PEC) certificata all’indirizzo atlterrealtopiemonte@legalmail.it.

Gli uffici di ATL sono aperti al pubblico dal lunedì alla domenica con il seguente orario: 9 – 13 e 13.30 – 17.30. Per tutte le informazioni dettagliate sul bando di selezione per la sede di Vercelli presso ATL Terre Alto Piemonte consultare il seguente link: Selezione del personale (terrealtopiemonte.it)