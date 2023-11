Va alla Camerata Ducale il “Bicciolano d’oro” 2023: la cerimonia di consegna avverrà mercoledì alle 10,30 alla Meeting Art, ma la notizia è stata anticipata lunedì nel corso di una conferenza stampa ospitata in Comune.

Una designazione che gli "Amici del Cecco" e l'Ascom, attorno ai quali ruota da sempre il riconoscimento, hanno voluto in considerazione del lavoro svolto da Guido Rimonda e Cristina Canziani a favore dello studio e della divulgazione delle opere di Giovan Battista Viotti. «Una triestina e un saluzzese che si sono innamorati di Vercelli e della sua cultura e che portano in alto il nome della città in tutto il mondo» dice l'assessore Ketty Politi, presente, insieme al sindaco Andrea Corsaro e al collega Mimmo Sabatino, alla presentazione.

La cerimonia di consegna del premio, una targa artistica realizzata da Giada Paione, sarà mercoledì. Tuttavia, durante la conferenza stampa, Tony Bisceglia, presidente degli "Amici del Cecco" ha voluto ricordare come all'origine del premio vi sia la volontà di ringraziare chi valorizza Vercelli, la sua cultura, il suo sport, l'imprenditoria. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il presidente di Ascom, Angelo Santarella insieme a Giulio Pretti e Enrico De Maria dell'associazione. Pretti ha ricordato il vaso impegno in campo sociale portato avanti dalla Camerata; De Maria ha sintetizzato la storia dell'associazione.

Felicissima e orgogliosa per il riconoscimento si è detta Cristina Canziani: da mercoledì la Camerata sarà ancor di più una realtà vercellese... doc.