Hockey Vercelli sconfitto in casa dal Lodi (2 a 3)

VERCELLI: Niente da fare. La prima nel nuovo Pregnolato, a porte chiuse, non regala sorrisi all'Hockey Vercelli, sconfitto 3-2 da un Lodi più pratico e con maggiori possibilità di rotazioni, oltre a un ritmo maggiore che, in quest'inizio di torneo sta condizionando l'Engas. Un po' di sfortuna e qualche errore nei tiri piazzati, una costante già pagata a Montebello, hanno impedito ai ragazzi di Crudeli d'incamerare almeno un punto.

Ripresa con l'Engas che vuole cercare il pareggio e costringe il Lodi in atteggiamento difensivo. La pressione dell'Engas trova il suo meritato sbocco al 5' con Tataranni che trova il varco giusto per infilarsi nell'area giallorossa e infila la pallina alle spalle di Grimalt: 2-2. Anche in questo caso, però, l'Hv non riesce a trovare la spinta per la rete realizzata e all'11ì il Lodi è nuovamente in vantaggio con Faccin che trova il varco giusto per la doppietta personale e il 3-2. Il copione non cambia: Vercelli che pressa e Lodi che opta, forte del vantaggio, per un atteggiamento più attendista. L'Hv spinge e sfiora più volte il pareggio, ma le conclusioni di Tataranni e Mattugini, nello spazio di pochi minuti, s'infrangono sul palo. L'occasione più ghiotta a 3'40" dal termine quando, espulso Faccin, l'Hv usufruisce di un tiro a uno: ma in una sorta di remake della sfida di Montebello, Tataranni non riesce a superare Grimalt. E anche nei 2' di superiorità numerica i bianco-gialloverdi non riescono a superare l'ottimo Grimalt. Nell'ultimo minuto Vercelli senza portiere e cinque uomini di movimento: ma il Lodi si arrocca davanti al portiere non lasciando varchi per il tiro. A pochi secondi il Lodi potrebbe arrotondare il bottino ma Verona neutralizza un rito a uno di Nadini. Finisce 3-2 con qualche rimpianto, gli ennesimi, in casa Engas.



Hockey Vercelli: Verona, Rubio, Diogo Neves, Maniero; Mattugini, Orellano, Bergamin, Stefani, Pettenuzzo (2° portiere). All. Crudeli.

Lodi: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Fernandez, Antonioni; Fantozzi, Bozzetto, Nadini, Borsa; Porchera (2° portiere). All. Bresciani.