Gilardino presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese per il bacino del nord-est

Davide Gilardino, presidente della Provincia, è stato nominato martedì mattina presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese per il bacino del nord-est. «Un’opportunità per il nostro territorio e non solo, nell’ottica di un miglioramento del trasporto pubblico - dice Gilardino -. Rappresenterò con impegno le esigenze dei colleghi biellesi, novaresi e verbani nell’interesse dei cittadini affinché ci sia un’inversione di rotta e le future risorse possano incrementare i servizi erogati. Ringrazio per la fiducia e assicuro un’azione in sinergia per cercare di fare il bene dei nostri territori - continua Gilardino - proseguendo l’intento della Regione nel favorire il trasporto pubblico locale».