Escursionisti dispersi nei boschi: giornata impegnativa per i soccorritori

Altra giornata difficile per i cercatori di funghi e gli escursionisti. Il Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è stato impegnato con più squadre, specializzate in diversi moduli di soccorso, per la ricerca di persone in ambiente impervio.

La prima ricerca è stata effettuata intorno alle ore 8,50 in località Cremosina di Valduggia. Grazie alla collaborazione tra il distaccamento Vigili del Fuoco di Varallo Sesia, alle unità del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna con una unità cinofila, la persona è stata ritrovata dopo pochi minuti nelle vicinanze di un sentiero dal quale si era allontanata. La persona era incolume e successivamente è stata accompagnata al proprio mezzo.



La seconda ricerca è partita intorno alle 13,30 in località Martellone nel Comune di Serravalle Sesia per una persona di circa 75 anni dispersa in zona impervia. Nuovamente il Distaccamento di Varallo Sesia più l'Unità di Comando Locale per il coordinamento delle ricerche dalla sede Centrale di Vercelli, operatori nel nucleo SAPR (Sistemi Aerei Pilotaggio Droni) più i cinofili dalla Direzione Regionale Piemonte, congiuntamente agli operatori del SAGF di Alagna con una loro unità cinofila e i Volontari del Soccorso Alpinon nazionale, hanno partecipato alla ricerca. La persona veniva ritrovata in zona impervia verso le 17 in buone condizioni.