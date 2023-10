Condanna per gli attentati e stop alle ritorsioni sui civili

Riceviamo e pubblichiamo.

Ieri, in consiglio comunale, è stato discusso l’ordine del giorno, portato in aula ed esposto da Alberto Pipitone, capogruppo consiliare di Lega Salvini Premier, in cui veniva formulata richiesta di solidarietà per l’attacco subito da Israele e di ferma condanna del bieco attentato terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre. Tutti gli esponenti dei partiti, in primis gli alleati di Fdi e di Forza Italia, hanno approvato in modo unanime l’odg, mostrando sensibilità e comunione verso l’atto deplorevole compiuto dai terroristi.

In merito, i consiglieri delle opposizioni hanno presentato un emendamento accolto da Lega anche se con alcune precisazioni a riguardo: accoglimento dell’integrazione riguardante la richiesta di trattativa di pace, la piena solidarietà e l’apertura di corridoi umanitari per la popolazione della striscia di Gaza. Non è stata invece accolta la proposta di integrare con una richiesta di cessate il fuoco, dal momento che lo stato di Israele è stato aggredito e ha diritto di difendersi oltre che di liberare i suoi concittadini.

L’odg ha voluto ribadire la piena condanna di quanto accaduto e delle conseguenze deleterie subite sia dalla popolazione di Israele che palestinese, vittime allo stesso modo, dei terroristi islamici. La Lega ha voluto anche sottolineare la condivisione delle posizioni assunte da ONU, Unione Europea e Governo italiano, in particolare, nel mettere in campo interventi che limitino azioni indiscriminate da parte di Israele nei confronti dei civili Palestinesi. Gruppo Consiliare.