In casa una serra di marijuana: in arresto un 22enne

Aveva allestito in casa una piccola serra di marijuana. E quando i Carabinieri della Stazione di Serravalle Sesia, nell’ambito di un’attività investigativa delegata dalla Procura di Vercelli, hanno perquisito la sua abitazione, per il giovane sono scattate le manette.

A finire in cella, lo scorso 20 ottobre, B.C., 24enne residente a Romagnano Sesia, già noto per altri fatti. A seguito dell’operazione è emerso che il giovane aveva installato nella propria casa una piccola serra dotata di tutto il necessario per garantire al meglio la crescita di quattro piante di marijuana, oltre a detenere ulteriori 22 grammi della stessa sostanza già pronta per l’uso, nonché l’attrezzatura atta a procedere alla pesatura ed al confezionamento dello stupefacente.

Ritenuto che si configurassero gravi indizi di responsabilità in ordine al reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il giovane è stato arrestato e associato al carcere di Novara. Nella mattinata di ieri, 23 ottobre, il Gip del Tribunale di Novara, nel convalidare l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto la scarcerazione dell’interessato con la misura dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria in attesa della celebrazione del processo.