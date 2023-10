Addio a Edo Gennaro, "mago" dei suoni elettronici

Asigliano dice addio a Edoardo Gennaro, Edo per gli amici, appassionato musicista ma anche autore di belle foto e video. Aveva 55 anni e in paese, così come nel mondo della musica vercellese, era conosciuto. Gennaro era il figlio di Massimo, medico che in paese tuitti ricordano, e della maestra Alba Rota, entrambi scomparsi da tempo.

Affrontava una malattia che, purtroppo, lo aveva molto debilitato: ma ad Asigliano tutti lo ricordano per il sorriso limpido, la generosità e la disponibilità, oltre che per le indiscusse competenze in campo musicale, soprattutto nella gestione dei suoni elettronici e nella programmazione musicale.

«Ha lottato fino all'ultimo e ha sopportato l'insopportabile - ricordano gli amici -. Era onesto nella vita e generoso con tutti. Mancherà a tante persone che gli volevano bene».