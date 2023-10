Pronto riscatto delle Under 17

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato Under 19

fase di qualificazione – girone A

2^ giornata di andata

Lunedì 23 ottobre - ad Arona

Arona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 79-42

(Parziali: 23-12; 52-28; 71-33; 79-42)

Tabellino PFV: Chillini 9; Barbero 3; Cafasso 2; Valle 1; Porcelli 2; Francese A.5; Dykrane 2; Prinetti 18; Rizzato; Francese E.; Carrozza; Dipace All.re Gianfranco Anastasio

Le Under 19 della PFV, nella seconda giornata del girone A di qualificazione, tornano dal lago Maggiore sonoramente sconfitte per 79-42 dal Basket Arona, che si è dimostrato, almeno in questo momento, nettamente superiore alla squadra vercellese.

Le padrone di casa, infatti, hanno subito preso le redini della gara mettendoci sopra una seria ipoteca sin dal primo periodo (23-12) per poi risolvere la pratica già all’intervallo (52-28), senza che le ragazze di Anastasio potessero opporre una valida resistenza.

Più forti a rimbalzo e con percentuali di tiro notevolmente superiori a quelle delle avversarie, le lacuali hanno condotto in testa tutta la gara, con la PFV ad inseguire, senza peraltro mai riportarsi in partita.

Nella seconda parte del match, infine, le due squadre si limitavano a portare a termine l’incontro, con le vercellesi che cedevano decisamente, mettendo a segno cinque punti per quarto negli ultimi due periodi (71-33 al 30’), dei quali l’ultimo faceva registrare addirittura il parziale di 8-5, piuttosto minimale anche per questa categoria.

La prossima gara sarà ancora in trasferta, per la formazione Under 19 della PFV che, nella terza giornata, andrà ad incontrare a Castelnuovo Scriva il Derthona Basket, formazione che punta apertamente al titolo regionale, come del resto sempre ha fatto in questi ultimi anni.

CAMPIONATO UNDER 17 -

1^ fase – Qualificazione

Girone C - 2^ giornata di andata

Biella – Palestra Salesiani, 22 ottobre

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli 41-57

(Parziali: 12-22; 19-38; 31-47; 41-57)

Tabellino PFV: Cavalli 2; Dipace 4; Haxhiasi 2; Nicosia 2; Tagliabue; Francese E.; Bari H. Dikrane 8; Giuliani 7; Prinetti 16; Giorgi 3; Rizzato 13. All.re Gianfranco Anastasio.

Pronto riscatto per le Under 17 di coach Gianfranco Anastasio che sono andate a vincere a Biella, per 41-57 contro Basket Femminile Biellese, nella 2^ giornata del girone di qualificazione del loro campionato, al termine di una partita che hanno saputo condurre con merito ed autorità lungo tutto l’arco dei 40’.

Alla fine del primo quarto, per vero piuttosto brillante, infatti, le ospiti erano già avanti 12-22, ed il trend favorevole continuava nel secondo periodo che portava alla “doppia” di metà gara: 19-38.

Nella seconda parte dell’incontro, poi, le vercellesi amministravano la partita con una certa sicurezza – fatto salvo qualche rallentamento nel terzo periodo - forti del vantaggio acquisito nei primi 20’, conquistando così un’importante vittoria in ottica qualificazione e soprattutto perché ottenuta in trasferta, dove non è mai facile giocare e vincere, per di più contro una rivale storica.

Al 30’ lo score diceva 31-47, ed al termine era 41-57 a conferma che i secondi 20’ sono stati quasi una formalità, con le due squadre che si sono equivalse sostanzialmente.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B - 2^ giornata di andata

Chieri (TO)– Palestra Via Bersezio 1, 21 ottobre

Basket Chieri - Pallacanestro Femminile Vercelli 44-47

(Parziali: 13-12; 20-34; 35-40;44-47)

Tabellino PFV: Stile 9; Trotti 5; Ferla, Stacchini 2, Bari, Lahmidi 11; Mura 2; Panelli 14; Valentini; Follia 2. Balzaretti 2; Alilou All.re Davide Simone.

Prima vittoria per le Under 15 della PFV, in trasferta contro Basket Chieri per 44-47, con ancora un arrivo punto a punto ma questa volta coronato dal successo. Le ragazze di Davide Simone sono partite bene (0-6 al 2’), ma hanno poi incontrato difficoltà a segnare a difesa avversaria schierata ed andavano sotto 13-12 al 10’.

Nel secondo quarto, invece, le vercellesi giocavano alla grande difendendo fortissimo e mettendo a segno parecchi contropiede fatti di soli passaggi: 7-22 il parziale e 20-34 a metà gara. Un quarto fantastico, il migliore vistosi sinora con questa squadra, come affermato a fine gara da coach Simone.

Nella ripresa, però, le padrone di casa mettevano la loro “lunga” in mezzo all’area e tirare da sotto diventava difficile per le ospiti, che con parecchi errori sulla coscienza, subivano un parziale di 15-6 che riportava le torinesi pericolosamente in partita.

Nel quarto finale, però, Trotti & C. non si facevano intimorire più di tanto ed erano brave a tenere sempre a distanza di sicurezza le avversarie quel tanto che è bastato per portare a casa due meritati punti.