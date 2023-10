PFV: secondo stop. Colpa di tre triple della disperazione

CAMPIONATO SERIE B - Girone di qualificazione – 2^ giornata

Domenica 21 ottobre 2023 a Moncalieri.

Kangaroos Sport - Pallacanestro Femminile Vercelli 40-53

(Parziali 15-8; 29-22; 33-26; 53-40)

Tabellino PFV: Bassani; Acciarino 10; Bracco 13; Bouchefra 2; Gentilini 4; Deangelis; Bertelegni; Buffa 4; Coralluzzo 2; Francese A.; Leone S. 5. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Nuovo stop per la PFV nel campionato di serie B, dove le ragazze di Bendazzi sono state sconfitte in quel di Moncalieri da Kangaroos Sport per 53-40.

Il punteggio non deve, però, trarre in inganno circa il divario di valori emerso in campo, poiché le padrone di casa, strutturalmente più attrezzate, hanno messo dentro tre triple di quelle che si definiscono “della disperazione” quando la PFV s’era fatta sotto a -4 nell’ultimo periodo.

La gara delle vercellesi è stata comunque buona, come coach Bendazzi ha dichiarato a fine match, piuttosto soddisfatto della prova delle sue ragazze, dal momento che queste hanno fatto vedere in campo cose assai migliori di quelle di domenica scorsa.

D’altronde esse avevano di fronte una formazione che poteva schierare alcune giocatrici che militano abitualmente in serie A2 e dotata di un terzetto di lunghe ben strutturate e di buon valore, cui la PFV non aveva pari ruolo da contrapporre.

Tutto sommato dunque, pur nella sconfitta, in casa PFV c’è un certo ottimismo per la consapevolezza di essere stata in partita a lungo. Infatti, il primo quarto si è concluso 15-8 (e qui s’è deciso tutto, in pratica) ma nei periodi successivi vi è stato molto equilibrio (14-14 il secondo ed un misero 4-4 nel terzo), mentre del finale si è detto.

Moncalieri ha difeso con grande intensità, bloccando i terminali offensivi della PFV, che ha faticato molto ad arrivare a selezionare buoni tiri, e qui si è, di fatto, risolta la partita. Ma a sua volta la PFV ha saputo difendere con altrettanta intensità contro una squadra che andava forte, e questo, nel campionato di serie B, è senz’altro una cosa positiva, che prima o poi dovrà portare a dei risultati.

Prossimo match domenica 29 ottobre alle 18,00, a Vercelli, Palapiacco contro BKB Torino.