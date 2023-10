"PArola ai territori": il ministro Zangrillo a Vercelli

Torna con una tappa in Piemonte, nella mattinata di venerdì 20 ottobre 2023, ‘Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori’. È Vercelli ad ospitare questo nuovo incontro, con un focus particolare sul mondo dei piccoli Comuni, nell’ambito del percorso lungo tutto il Paese del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, con il Dipartimento della funzione pubblica, volto a raccogliere le indicazioni e le proposte di amministrazioni, imprese e stakeholder attivi nei luoghi visitati e così costruire insieme interventi per rendere i servizi e l’azione amministrativa sempre più efficienti ed efficaci.

I lavori, nel Salone Dugentesco (via Galileo Ferraris 90-95) nell’area della Basilica di Sant’Andrea, prendono il via alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e, al termine, un punto stampa. Seguono, alle ore 10, i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Vercelli e Presidente di Anci Piemonte, Andrea Corsaro, del Presidente della Provincia di Vercelli e Sindaco del Comune di Ronsecco, Davide Gilardino, del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e del Ministro Paolo Zangrillo. Alle 10.30 è in programma il primo panel su ‘Piccoli Comuni: le iniziative per lo sviluppo della capacità amministrativa’, nel quale intervengono, tra gli altri, Roberto Pella, Vicepresidente vicario Anci e Sindaco del Comune di Valdengo (BI), e il Sindaco di Lesa (NO), Angelo Luca Bona. A partire dalle 12, si parla invece di ‘Semplificazione e digitalizzazione per il sistema delle imprese’, con interventi di Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, e di rappresentanti di Associazioni di categoria del territorio.

I lavori sono coordinati da Marcello Fiori, Capo Dipartimento della funzione pubblica, e da Paolo Frascisco, Direttore della Giunta regionale del Piemonte. Le conclusioni della tappa piemontese di ‘Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori’ – che segue quelle di Perugia, L’Aquila, Napoli, Trento, Roma (all’Inail e all’Agenzia delle Entrate), Genova e Lucca – sono affidate al ministro Zangrillo.