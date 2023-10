“Mangia e cresci con noi”: Rotary al fianco del Gruppo Volontariato Vincenziano per garantire il pasto in mensa ai piccoli

Da undici anni «Mangia e cresci con noi», promosso dal Gruppo vincenziano, si prende in carico i bambini di nuclei famigliari a bassissimo reddito, che non sono in grado di fare fronte né alle spese per la mensa, né a quelle scolastiche. «Consentiamo ai piccoli di usufruire di un pasto completo e bilanciato alla mensa scolastica e vivere i momenti di integrazione con i compagni di classe», spiega Silvana Coppo Pavese, anima del progetto e presidente del Gruppo vincenziano. Non solo: di anno in anno il progetto è cresciuto, estendendosi alla possibilità di far partecipare i bambini ai centri estivi e di fornir loro un aiuto personalizzato per i problemi scolastici. «Spesso le famiglie e soprattutto le mamme hanno difficoltà a parlare l'italiano e non lo sanno leggere - spiega Coppo Pavese -: noi diamo una mano ai bambini e forniamo anche nozioni di italiano di base alle mamme».

Attraverso la collaborazione dell'Afm, che gestisce il servizio mensa, è poi stato sviluppato un software che consente di "adottare" a distanza i piccoli, nel rispetto della privacy delle famiglie (per avere informazioni sulle modalità di sostegno del progetto è possibile telefonare ai numeri 351 5677119 o 339 3318303).

«Un servizio che incide in modo positivo sul territorio, favorendo l'inclusione dei bimbi di famiglie a basso reddito e intervenendo su situazioni di disagio sempre più marcate», rileva il presidente del Rotary Vercelli, Giorgio Rognoni. Grazie ai fondi raccolti, inoltre, sarà possibile sostenere la partecipazione ai centri estivi per 10 ragazzi. Coinvolti nel progetto i presidenti e i soci del Rotary Sant'Andrea, guidato da Fabrizio Ruffino, Viverone Lago, con Antonio Pedrazzoli, dei Rotaract, presieduti da Claretta Breddo e Umberto Cappa. All'incontro che ha sancito la collaborazione tra le diverse realtà è arrivato il plauso anche della collaboratrice Benedetta Delleani e dell'assistente del governatore del Distretto 2031 Giorgio Delleani.