Guasto alla rete idrica, Vercelli si sveglia con i rubinetti a secco

A causa di un guasto al sistema di telecontrollo della rete idrica, numerosi quartieri della città si sono risvegliati senz'acqua; in altre zone, invece, il servizio idrico funziona, ma l'acqua esce dai rubinetti con pressione molto ridotta e non raggiunge i piani alti dei condomini.

Inizio di giornata difficile per molte attività commerciali e non solo: al Canadà, in zona corso Gastaldi - corso Fiume e nell'area verso l'ospedale, rubinetti a secco; in centro e ai Cappuccini di prima mattina la pressione era molto ridotta. Le scuole hanno comunque iniziato regolarmente le lezioni.

Al call center di Asm Atena, preso d'assalto dalle telefonate, segnala un guasto con ripristino completo del servizio previsto intorno alle 10: «I tecnici sono già all'opera per ripristinare al più presto il servizio - scrive in un post l'assessore alla Protezione civile, Gian Carlo Locarni - Potrebbe essere che, appena tornata, l'acqua non appaia pulitissima. Nel caso occorre farla scorrere e ripulire i filtri dei rubinetti».