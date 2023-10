Alla Mondadori la presentazione del giallo “Dieci motivi per uccidere”

Al Mondadori bookstore in via Cavour, 4 Vercelli venerdi' 20 ottobre alle ore 17.30 Raffaele Malavasi

presenta “Dieci motivi per uccidere” ed. Newton Compton. Dialogherà con l'auotre il giornalista e scrittore Luigi Guelpa.

Il libro.

A Masone, paesino nei dintorni di Genova, viene ritrovato il cadavere di una giovane donna, abbandonato in una posa scenografica. Il corpo presenta tre ferite da arma da taglio, nonché un bicchiere da birra conficcato nel ventre. A Gabriele Manzi e alla sua squadra questi dettagli non suonano affatto nuovi: sono i segni distintivi degli omicidi di Vittorio Bianchi, il Mostro del Nord Ovest arrestato tre anni prima. Che si tratti di un emulatore? Nel mentre, l'ex poliziotto Goffredo Spada continua a indagare sulla morte della moglie Anna, uccisa due anni prima da Alessio Bianchi, fratello di Vittorio. Un'indagine che lo conduce sempre più vicino all'assessore regionale Castello. Quale legame unisce il politico ai due fratelli Bianchi? Dopo il ritrovamento di un secondo cadavere, le strade di Manzi e di Spada dovranno incrociarsi ancora una volta, perché scoprire la verità dietro la morte di Anna potrebbe anche essere la chiave per fermare

questa nuova scia di omicidi...