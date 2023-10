“Caricature col fioretto”: gli "Amici del Cecco" rendono omaggio a Franco Bergamasco

“Caricature col fioretto”, al Museo Leone, per rendere omaggio a Franco Bergamasco, nel decennale della morte, avvenuta a Roma nel settembre del 2013. E' in programma alle 17,30 il taglio del nastro della mostra organizzata dall'associazione “Amici del Cecco”, con Comune, il Museo Leone e l’appoggio della Fondazione Cassa di Risparmio. Sarà visitabile fino al 22 ottobre, nella Sala d’Ercole. In mostra una trentina di vignette del caricaturista vercellese, classe 1926, pubblicista e disegnatore umoristico per grandi testate, dal Pasquino a Famiglia Cristiana, da Storia Illustrata al Marc’Aurelio, da Quattroruote a Stampa Sera, dal Corriere della Sera alla Gazzetta del Popolo.

Ad aprire l'esposizione una conferenza sulla storia della caricatura a cura del giornalista e disegnatore satirico Dario Corradino mentre le vignette dell'esposizione sono di proprietà di Marco Barberis, amico di Bergamasco e curatore della mostra.

Una trentina i disegni in mostra, ispirati ai temi d'attualità, politica e soprattutto sport, dal momento che Bergamasco commentava con le sue creazioni grafiche le principali azioni calcistiche della domenica, nei primi anni di Novantesimo minuto. Nella sala d’Ercole sarà anche trasmesso un video con le immagini dello stesso Bergamasco al lavoro.

La mostra è visitabile negli orari di apertura del Museo: da martedì a venerdì dalle 15 alle 17,30, sabato d domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.