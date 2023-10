Da cabina elettrica a tela d'arte

Prosegue l'impegno di E-Distribuzione nella rigenerazione urbana delle proprie cabine elettriche e l’ultima a essere inaugurata questa mattina si trova a Crescentino. All’evento erano presenti il sindaco Vittorio Ferrero, l’Amministrazione comunale, il dirigente scolastico IC “C. Serra” Nunzio Faraci, le rappresentanze delle Associazioni sportive cittadine raffigurate.

La street art è intitolata “Crescentino Comune europeo dello sport” e vuole celebrare l’ambito riconoscimento che valorizza il tessuto sportivo composto da società - che da decenni praticano e promuovono i valori dello sport - e da centinaia di volontari e atleti.

L’opera è stata realizzata dall’artista Flavio Moretti, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi a.s. 2022/2023, Mario Bottino e il Comune di Crescentino. La street art vuole rendere omaggio al valore dello sport sul territorio: nella parete nord è rappresentata la MotoGp che ha visto di recente trionfare un campione della zona, in quella sud il calcio e la pallavolo, nella parete est la mountain bike e, infine, in quella ovest il basket e il tennis.

“Siamo soddisfatti della realizzazione di questo murales artistico che celebra lo sport nell’anno in cui Crescentino è Comune Europeo dello Sport. È stato un percorso importante di condivisione e partecipazione che ha visto protagonista il Consiglio comunale dei ragazzi che nella sua libera autodeterminazione ha scelto i soggetti da raffigurare, contribuendo a rendere più bello il nostro territorio. Un ringraziamento infine a E-Distribuzione, agli artisti, alla Scuola e a tutti quanti hanno collaborato” commenta il sindaco Vittorio Ferrero.

“La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana – spiega Enrico Bottone, responsabile Area Piemonte e Liguria di E-Distribuzione - e l’Azienda è da anni impegnata in un progetto di street art sulle proprie cabine elettriche con l’obiettivo di portare arte e bellezza su tutto il nostro territorio e di veicolare messaggi importanti per la cittadinanza”.

L’obiettivo di E-Distribuzione, infatti, è quello di riscrivere il volto di intere aree e quartieri, esaltandone la bellezza e integrando le infrastrutture esistenti che, in certi casi, diventano vere e proprie opere d’arte.

Sono centinaia, infatti, le cabine di street art sparse in giro per l’Italia che hanno dato vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto. La rete elettrica diventa così una “rete d’arte” che coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione.