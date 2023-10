Catricalà, SiAmo Vercelli e Voltiamo Pagina: «Countdown semaforici agli incroci videosorvegliati»

Mozione per l'installazione del countdown semaforico a corredo dei nuovi sistemi di rilevazione delle infrazioni installati agli incroci tra via Massaua e via Derna e in piazza Camana. A sottoscrivere il documento che ha come primo firmatario il consigliere indipendente Michelangelo Catricalà, sono i colleghi di Voltiamo Pagina (Paolo Campominosi, Roberto Scheda e Andrea Conte) e di Siamo Vercelli, Renata Torazzo e Pier Giuseppe Raviglione. «Spero che la proposta essere votata favorevolmente quanto meno dalla Lega che l’aveva sottoscritta nel 2018 - dice Catricalà -. Infatti ciò che viene richiesto è pressoché identico ovvero: di porre in essere tutte le attività necessarie all’installazione dei sopracitati dispositivi in oggetto, presso i sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche, nel più breve tempo possibile ed eventualmente estendendo gli stessi a tutti gli impianti semaforici; di valutare la possibilità di aumentare contestualmente l’intervallo della luce gialla di 1 - 2 secondi rispetto all’attuale o comunque prevedere i 5 secondi per tutti gli impianti dotati di sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche e di prevedere lanterne semaforiche pedonali e per velocipedi per indicare il tempo residuo negli attraversamenti pedonali e ciclabili».

Presentando il documento, Castricalà aggiunge: «Ho per la seconda volta depositato la mozione per la richiesta del countdown semaforico per tutte e tre le lanterne a fronte dell’installazione di altre due telecamere che rilevano infrazioni semaforiche: oggi le telecamere che rilevano le infrazioni semaforiche sono quattro. Nel corso del precedente mandato amministrativo (giugno 2018) avevo presentato una mozione sulla questione semafori dotati di telecamere: purtroppo come ben si sa la mozione non è passata. Lo scopo era, ed è tutt’ora, teso a migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti ed automobilisti. Ritengo sia uno strumento utile per poter rallentare e fermarsi in tempo con semaforo giallo, la cui durata è sempre un’incognita prima dello scattare del rosso. Infine il conteggio del tempo rimanente del semaforo verde per pedoni e ciclisti li aiuterebbe a valutare se attraversare o meno la strada senza correre rischi. A Trino nel 2022 in pieno centro è stata intrapresa questa strada con ottimi risultati».

Guardando, più in generale, al tema dei semafori Catricalà rileva: «Molti cittadini si domandano, ormai da anni, se le telecamere installate servano per migliorare la sicurezza o per far cassa: solo negli ultimi due anni, da luglio 2021 a giugno 2023, sono stati incassati dal Comune 450.000 euro e accertati circa 850.000 € grazie alle telecamere installate in corso Salamano e in viale Rimembranza. In pochi anni sono state rilevate più di 12.000 multe dovute al passaggio con il rosso (soprattutto in corso Salamano) e al superamento della striscia di arresto. Se la motivazione della mancata installazione del countdown semaforico su rosso, giallo e verde è perché i semafori sono obsoleti, cosi come aveva asserito la passata amministrazione, vengano sostituiti visto gli incassi stratosferici che gli stessi producono».