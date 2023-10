Verbania: grande successo per il primo incontro della rassegna “FestivalPost” promossa dall’Associazione culturale LetterAltura

Claudio Porchia ha aperto la manifestazione autunnale promossa a Verbania dall’Associazione culturale LetterAltura con un incontro dedicato al centenario della nascita di Italo Calvino e la presentazione del libro "Libereso: diario di un giardiniere anarchico. Storie di vita e appunti di agricoltura e giardinaggio".

Una sala gremita in ogni ordine di posti della prestigiosa Villa Simonetta ha lungamente applaudito l'incontro dedicato a Libereso Gufglielmi. Una vita straordinaria, quella del ‘giardiniere di Calvino’, raccontata nel auo libro in prima persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnata dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura e alla teoria degli innesti. Claudio Porchia, il giornalista ed amico che lo ha accompagnato negli ultimi dieci anni di attività, ne ha ricordato l'opera con aneddoti diverttenti di un personaggio, che ha in parte ispirato anche il “Barone Rampante” ed è stato il protagonista del racconto “Un pomeriggio, Adamo” contenuto nella raccolta “Ultimo venne il corvo”.

Sono così riprese e con successo le attività dell’Associazione Culturale LetterAltura con il FestivalPOST, appendice al Festival Lago Maggiore LetterAltura per arricchire ulteriormente la stagione di eventi sul Lago Maggiore con il contributo di Regione Piemonte, Comune di Verbania, Distretto Turistico dei Laghi, Fondazione Crt, Fondazione Comunitaria del Vco ed Ente Giardini Botanici di Villa Taranto.

Villa Simonetta è la sede principale degli appuntamenti e questi i prossimi appuntamenti in agenda:

Venerdì 13 ottobre, ore 21 Spazio Sant’Anna

Lettura scenica del romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino con Stefano Annoni e la fisarmonicista Katerina Haidukova

Sabato 14 ottobre, ore 18 Villa Simonetta

Incontro con Claudio Balzaretti presentazione del libro “Eva. Il giallo della mela”

Giovedì 19 ottobre, ore 18 Villa Simonetta

Incontro con Maurizio Ponticello presentazione del libro “La vera storia di Martia Basile”

Giovedì 21 ottobre, ore 18 Villa Giulia

Incontro con Sandro Gros Pietro presentazione del libro “Totocælo"

e Incontro con Wilma Minotti Cerini presentazione del libro “Viaggio intorno a me stessa”

Mercoledì 25 ottobre alle ore 18 Villa Simonetta

Incontro con Leonardo Parachini dal tema “La ferrovia Fondotoce-Locarno. Progettata, finanziata e mai realizzata”

Venerdì 27 ottobre, ore 18.00 Villa Simonetta

INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA con Luca Mercalli presentazione del libro “La terra sfregiata”. Luca Mercalli sarà in dialogo con il coautore del libro Daniele Pepino, presente in sala

Sabato 28 ottobre, ore 18 Villa Simonetta

Incontro con Marco Carlone presentazione del libro “Binario Est"