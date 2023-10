Venerdì 6 ottobre si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio della sezione Onav di

Vercelli che ha provveduto alla votazione del nuovo delegato, vice delegato, tesoriere e

responsabile Social Media.

Il consiglio risulta quindi così composto: Dal Buono Mauro (delegato), Sampietro

Andrea (vice delegato), Gellona Leandro (tesoriere), Rocutto Sara, Comello

Silvana, Ferraris Giuseppe, Filippini Carlo, Negro Mario.

L’Onav, organizzazione nazionale assaggiatori vino, ha tra i suoi obiettivi quello di

promuovere la cultura del vino e la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo italiano

e in questo senso il nuovo consiglio intende proseguire nel proporre ogni mese

incontri con produttori, Consorzi e vini di qualità e corsi per formare nuovi

assaggiatori e assaggiatrici di vino e coinvolgere tutte le persone appassionate a

questo mondo in continua crescita.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 27 ottobre e vedrà la

partecipazione del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi.

Per informazioni: vercelli@onav.it