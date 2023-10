Festa del'Unità al Circolino dell'Isola: è la prima dagli anni '80

Per la prima volta nella storia del Pd, Vercelli ospita la Festa dell'Unità Provinciale. Un appuntamento che storicamente era nel dna del vecchio Pci, che, a Vercelli manca da quasi 38 anni. Le ultime testimonianze rintracciate risalgono al 1985: un video, che verrà proiettato domenica nel corso della manifestazione ospitata al Circolino dell'Isola.

L'apertura alle 10,30 è affidata alla segretaria cittadina, Patrizia Jorio Marco e alla segretaria provinciale Mariella Moccia.

Poi via agli interventi, dedicati ai temi di attualità. Si parte alle 11 con “Vedere l’immigrazione con occhi nuovi”. Incontro con Maurizio Ambrosini, sociologo, in dialogo con Simona Paonessa e Alberto Fragapane; alle 13 “PNRR: lo sguardo Europeo sul nostro paese”. Pranzo con Brando Benifei, capo delegazione PD Parlamento Europeo, in dialogo con Michele Gaietta; alle 15 “Cile 50 anni fa: da Allende a Pinochet“ . Incontro con Paolo Hutter, giornalista, corrispondente nei giorni del golpe; alle 16 “Giustizia: PNRR, quali opportunità". Incontro con Anna Rossomando, vice presidente del Senato in dialogo con Filippo Campisi; alle 17 “Giovani, formazione e lavoro”. Incontro con Gianna Pentenero, assessora al Lavoro Comune di Torino in dialogo con Giovanni Donati e, alle 18, “Nuove misure per il lavoro: il salario minimo”. Incontro cui interviene, in collegamento Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture della segreteria nazionale del Partito Democratico, in dialogo con Luigi Bobba.Domenica dalle 9.30 alle 13 spazio ai temi della salute con la conferenza programmatica regionale: “Star bene in Piemonte”; alle 15 presentazione del libro “Il collasso di una democrazia”. Incontro con Federico Fornaro, deputato PD in dialogo con Alessandro Portinaro. Alle 16 “Quali riforme istituzionali?” Incontro con Andrea Giorgis, senatore, in dialogo con Alessandro Bizjak seguito alle 17.30 dal “Ricordo di Giorgio Napolitano”. Incontro con Enrico Morando, già senatore e viceministro. A chiudere, alle 18.30, la proiezione “È la festa” (immagini dell’ultima Festa dell’Unità a Vercelli 1985).

Lo spazio cucina sarà aperto nelle due giornate tra le 12,30 e le 14 e tra le 19,30 e le 22. Sabato 7 ottobre il menù del pranzo prevede panissa, agnolotti, grigliata mista (salamella costina pollo), grigliata mista verdura (peperoni, zucchine, melanzane), patatine fritte, dolce. A cena, invece, antipasto, arrosto, patatine fritte, verdure grigliate e dolce.