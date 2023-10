Gruppo Donne Imprenditrici FIPE: Bertolone eletta presidente

Donatella Bertolone, titolare della Locanda del Bue Rosso di Vercelli, è stata eletta presidente del Gruppo Donne Imprenditrici FIPE della provincia di Vercelli. Già a fianco di Valentina Picca Bianchi nel Gruppo Donne Imprenditrici di Confcommercio, Donatella Bertolone ha voluto fare qualcosa in più focalizzando l’attenzione sulla sua attitudine, ovvero il mondo della ristorazione. Ecco che nasce quindi il Gruppo Donne Imprenditrici FIPE Vercelli.

«È un grande onore essere stata eletta presidente per guidare un gruppo meraviglioso – ha commentato Donatella Bertolone - Con me ci sono donne imprenditrici dei pubblici esercizi del territorio pronte a sottrarre prezioso tempo alle proprie aziende ed alle proprie famiglie, per mettersi al servizio di un comparto e di un territorio che, ora più che mai, ha bisogno di essere rilanciato. Ora è il tempo del fare».

La neo presidente non ha mancato di ringraziare la presidente nazionale Valentina Picca Bianchi, per la continua motivazione e il grande sostegno