Inps incontra i lavoratori delle Rubinetterie Condor

Molto positivo l’incontro tra l’Inps di Vercelli ed i lavoratori dell’azienda Rubinetterie Condor di Varallo Sesia, che si è tenuto venerdì 29 settembre. Il presidente dell’Unione Montana, Francesco Pietrasanta, ha seguito i lavori e annuncia l’impegno dell’ente che presiede a sostegno delle aziende e dei lavoratori.

Al termine dell’incontro, organizzato nell'ambito delle iniziative per l'anniversario della nascita della previdenza, il direttore dell’Inps di Vercelli, Eduardo Grimaldi, ha sottolineato come l’incontro abbia rappresentato per l’Istituto di Previdenza la possibilità di contribuire alla consapevolezza previdenziale dei lavoratori, oltre che alla conoscenza di tutti gli strumenti che la legge mette loro a disposizione per la piena realizzazione dei propri diritti previdenziali ed assistenziali.

Un ringraziamento da parte dell’Inps è andato anche al presidente di Unione Montana, Francesco Pietrasanta, che ha seguito l’incontro, e che da parte sua ribadisce l’interesse e l’impegno dell’Ente montano sui temi del lavoro e dei diritti dei lavoratori: «L’incontro che si è tenuto al Salone Sterna, dedicato ai lavoratori dell’Azienda Condor, è stato proficuo – sottolinea Pietrasanta – i lavoratori hanno potuto ottenere preziose informazioni ed è emerso con forza il valore del tessuto produttivo del nostro territorio, di cui le Rubinetterie Condor sono uno dei rappresentanti. Noi, come Unione Montana, siamo al fianco di imprenditori e lavoratori, consapevoli che il tema degli investimenti per il lavoro è la base dello sviluppo del nostro territorio, principale elemento su cui fondare il contrasto al depauperamento demografico ed industriale delle aree di montagna».

Una consapevolezza, quella dell’Unione Montana, che proprio in questi giorni si traduce in una importante proposta di indirizzo in materia fiscale: «Come Giunta dell’Unione Montana – spiega il presidente – stiamo elaborando una proposta di defiscalizzazione del costo del lavoro per i lavoratori occupati negli stabilimenti delle aree interne: l’obiettivo – conclude – è quello di attrarre investimenti e nuovi residenti nei nostri territori, che faranno da traino ad uno sviluppo globale di un’area che sta lavorando intensamente sul fronte dell’energia e del miglioramento della viabilità».