«Comi sta lottando come un leone per ritrovare la forma. Domani? Ci saranno dei cambi»

«La vittoria di domenica ha lasciato sensazioni positive. I ragazzi, in ogni caso, non vanno esaltati troppo quando le cose vanno bene, così come non vanno tartassati quando le cose vanno male. Noi sappiamo due cose: uno, che abbiamo un gruppo che lavora sodo, due, che ci sono magini di miglioramento».

Chi parla è Samuele Olivi, braccio destro di Dossena, impegnato a Coverciano.

«Tornerà domani, mercoledì – dice ancora l'allenatore in seconda -, la formazione che domani sera affronterà la Juventus Next Gen, per la Coppa Italia, quindi, non è ancora decisa.»

Potrebbe giocare Comi?

«Potrebbe, vedremo. Di sicuro sta lottando come un leone per uscire dal tunnel dell'infortunio che lo sta perseguitando.»

Che squadra vedremo?

«Una squadra con alcuni giocatori che hanno giocato poco, fino a oggi. Giocatori comunque motivati. Abbiamo una bella rosa.»

Domani sera la Juventus Next Gen, lunedì Il Vicenza che ha battuto l'Atalanta 3 a 0 e che fa paura.

«Iuventus e Vicenza hanno giocatori che non c'entrano con questa categoria. Noi comunque battaglieremo, giocheremo per vincere.»