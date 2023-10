Violento scontro tra un'auto e un furgone: due feriti

Due feriti in uno scontro avvenuto nella tarda mattina di martedì a Varallo, in via al Bersagio.

Un violento tamponamento ha coinvolto una vettura e un furgone: per estrarre e prestare i primi soccorsi ai feriti, occupanti dell'auto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede distaccata di Varallo Sesia.

All'arrivo il personale si è adoperato per la messa in sicurezza dello scenario e i primi soccorsi sanitari alle due vittime, poi affidate alle cure del personale ddell'ambulanza medicalizzata e di quella di base che hanno provveduto al trasporto dei malcapitati in ospedale per le cure del caso. Illeso, invece, l'autista del furgone.

Gli accertamenti sull dinamica dell'incidente sono affidati alle forze dell'oridne: sono intervenuti i Carabinieri di Varallo e la Polizia Locale che hanno provveduto a gestire il traffico fino al termine delle opere di messa in sicurezza dell'area.