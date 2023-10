Banca della parrucca: oltre 50 le adesioni al progetto Lilt

Lanciato in occasione della Settimana della prevenzione, organizzata in concomitanza dello scorso 8 marzo, il progetto “Banca della parrucca” ha già raccolto più di 50 donazioni. Una buona notizia che arriva all’avvio dell’Ottobre rosa di Lilt. L’iniziativa ha rapidamente riscosso grande successo: in sei mesi sono state raccolte 53 parrucche che saranno messe a disposizione, in comodato d’uso, di donne che hanno perso i capelli a seguito dei trattamenti chemioterapici e che avrebbero difficoltà ad acquistare una parrucca nuova. I costi partono da diverse centinaia di euro, ma possono superare anche i 1.500 euro per i manufatti realizzati con capelli veri.

«Dalle donne per le donne: l’idea era quella di creare un filo di solidarietà tra donne che hanno avuto esperienze simili e favorire la condivisione delle loro storie personali – commenta la direttrice dell’Oncologia dell’Asl di Vercelli, Chiara Saggia – Siamo entusiasti del riscontro ottenuto dal progetto, peraltro unico nel suo genere in tutto il Piemonte. La collaborazione di Lilt è fondamentale, anche per il suo ruolo di ‘cassaforte’ di questa banca speciale».

L’associazione si occupa della raccolta delle donazioni delle parrucche, di assegnarle alle donne che ne hanno necessità e di ritirarle al termine dell’utilizzo, per rimetterle nuovamente in circolo. L’Enaip di Borgosesia, scuola professionale che forma anche parrucchieri, collabora provvedendo alla sanificazione e alla sistemazione delle parrucche

Alle donazioni di parrucche pervenute alla Lilt hanno contribuito il gruppo Azzurro donna di Forza Italia Vercelli, il gruppo Petali di loto, mentre altre sono arrivate tramite il Centro accoglienza e servizi (Cas) e l’Oncologia.

Per il mese della prevenzione al femminile l’associazione vercellese presieduta da Domenico Manachino propone una serie di iniziative: da sabato 30 settembre è aperta la mostra “That’s life” con i ritratti di Cristina Meriggi scattati durante la sfilata del Centenario Lilt di ottobre, allestita allo Studio Dieci (in piazzetta Pugliese Levi 9 a Vercelli) e visitabile fino al 6 ottobre. Il 7 ottobre dalle 17, a Varallo Sesia, in corso Roma 88 nella Struttura "Anni D'Argento APS", è in programma la conferenza pubblica “Tumore al seno: informazione e sensibilizzazione”, che vedrà come relatori Chiara Saggia, responsabile della Struttura Complessa Oncologia ASL VC e Roberto Travaglini, specialista di Senologia Chirurgica dell’Istituto Humanitas. Il 17 ottobre si terranno le visite senologiche promosse dal Gruppo Interdisciplinare Cure del Tumore della mammella dell’ASL VC, le cui prenotazioni erano andate esaurite in meno di 24 ore. Il "Mese Rosa" si chiuderà con la Camminata benefica per i viali di Vercelli, organizzata in collaborazione con la Sezione Alpini di Porta Torino per il prossimo 29 ottobre.