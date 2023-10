«Maggioranza dimezzata e stanca. Resiste solo per presidiare indennità e ruoli di potere»

Riceviamo e pubblichiamo.

Il consiglio comunale di Vercelli si è riunito dopo due mesi, con una maggioranza dimezzata, stanca e completamente silente, che mostra ormai sempre più apertamente di non credere nel progetto politico-amministrativo della Giunta Corsaro.

Si è tornati a parlare del progetto di Viale Garibaldi, sul quale è ormai chiaro che, come in generale per le risorse del PNRR, non ci sia stata alcuna condivisione non solo con la minoranza, ma neanche con i gruppi politici di maggioranza. L’unica voce proveniente dalla maggioranza è stata infatti quella di Forza Italia, in polemica con l’Amministrazione per la totale assenza di condivisione delle scelte.

Il Partito Democratico non ha partecipato al voto sulle variazioni di bilancio legate al PNRR. Il PD, infatti, non ha mai votato contro a stanziamenti di bilancio del Comune che provenissero dalle risorse del PNRR, a differenza della destra che ha boicottato questo progetto a livello europeo sin dall’origine e che ora che è al governo nazionale ne sta minando l’attuazione, con ritardi e modifiche prive di logica. Allo stesso tempo non possiamo votare a favore di progetti che avranno un grande impatto sulla città, o quantomeno ne avrebbero il potenziale, senza essere mai stati inclusi in alcun tipo di ragionamento, senza sapere la logica che sta dietro alle scelte fatte. Se mai ce ne sia una.

Si è inoltre discusso delle aziende partecipate, società nelle quali il Comune avrebbe un peso e che toccano tematiche fondamentali come la gestione dell’acqua e dell’energia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti, la salute, la cultura e la formazione.

In tutte queste società il Comune dovrebbe essere presente, ha dei rappresentanti che avrebbero voce in capitolo sulle scelte e sulle progettualità, ha un assessore che si occupa della loro gestione. Ma il contributo dato è completamente nullo, rendendo quelle che dovrebbero essere società orientate al raggiungimento di obiettivi comuni, attori che agiscono senza indicazioni, strategie di ampio respiro e progettualità condivise.

L’unica volontà che tiene in piedi questa Amministrazione è quella di mantenere e presidiare indennità e presunti ruoli di potere, che sono allo stesso tempo l’unico collante che tiene insieme questa maggioranza.