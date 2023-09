Il Velo Club alla Nove colli (e non solo) -FOTO

Domenica 24 settembre, dopo una lunga attesa e un rinvio a maggio a causa dell’alluvione, si è svolta finalmente la 52a edizione della Granfondo 9 colli, una delle 2/3 più importanti gare ciclistiche amatoriali in Italia.

Il Velo Club Vercelli per la prima volta ha organizzato una partecipazione di squadra schierando ben 10 iscritti che hanno soggiornato a Cesenatico sabato domenica e lunedì; è stata una vera e propria trasferta di gruppo, con tanto di furgone per le bici, giro perlustrativo del sabato e soggiorno in bike hotel, con la formula del pacchetto iscrizione+hotel.

Il meteo non ha fermato gli intenti dei 10 compagni di squadra, che si sono regolarmente schierati al via. Nonostante le previsioni meteo pessime confermate dalla notte tra sabato e domenica e dalla successiva mattinata di pioggia. Una pioggia che non ha risparmiato i corridori, che hanno pedalato ben 5 ore sotto il diluvio.

Dal punto di vista dei risultati, come prevedibile si è messo in evidenza Francesco Tambone, che ha concluso la gara in 199a posizione assoluta, con un tempo di 5 ore e mezza a 31 km/h di media, ma anche di Nazzareno Cavallaro, Domenico Cavallaro, Mario Martorana e di tutti gli altri, Matteo Beergamin, Massimiliano Muraro e Luigi Vitali (tutti e 7 sul percorso lungo da 170 km), e di Giuseppe Vella, Graziano Finotti e Paolo Rezzuti, sul percorso medio da 130 km. Per 7 partecipanti del Velo sui 10 presenti a Cesenatico era la prima esperienza alla Nove Colli, per Vella e Martorana erano rispettivamente la terza e quarta, mentre Massimiliano Muraro, autentico “decano”, era alla decima presenza.

Questa partecipazione del Velo è stata sì bagnata dalla pioggia, ma si è rivelata ugualmente un successo sotto tutti i punti di vista: logistico, di affiatamento e coesione, sportivo e soprattutto non è stato registrato nessun intoppo organizzativo, meccanico, sportivo; un’esperienza positiva che verrà sicuramente ripetuta nei prossimi anni.

Contemporaneamente i compagni di squadra Vito Greco, Alberto Levantesi, Pierluigi Bagnalone, Chiara Tosetti, Valeria Ubertino, Gabriele Fabbri e Mattia Sanzone partecipavano alla Benna-Albissola, randonèè con partenza alla francese di 185 km e 1900 metri di dislivello, con partenza dalla località alle porte di Biella e arrivo in Liguria, coperti in 7 ore e 20 minuti (media 25 km/h).

Sempre domenica 24 Josè Fabio e Valentina Flores, con Angelo Pozzato, prendevano il via alla cicloturistica di Tornaco, di 60 km.

Il prossimo appuntamento per il Velo Club Vercelli è imminente, infatti già domenica prossima 1 ottobre 13 tesserati saranno a Varese per partecipare alla 3 Valli Varesine, granfondo organizzata dall’UCI e valida come prova di qualificazione per i mondiali di ciclismo.