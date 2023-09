Riva Vercellotti: «Passo importante per il turismo e la cultura del Piemonte»

“Sono felice che la mia proposta di legge sul patrimonio geologico sia stata approvata all’unanimità e che i colleghi ne abbiano capito l’importanza e la strategicità. Oggi il Piemonte compie un salto culturale che non solo crea consapevolezza di quanto straordinario e unico abbiamo ereditato ma che può e deve creare un’occasione di crescita culturale, turistica ed economica”.

Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, al termine dei lavori d’aula che hanno visto licenziare nel pomeriggio di ieri, con voto unanime dell’Aula (42 voti favorevoli su 42 presenti), la legge che lo ha visto proponente, primo firmatario e relatore: “Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico”.

“Riconoscere in legge la geodiversità e il patrimonio geologico piemontese è un fatto storico per la nostra regione - commenta Riva Vercellotti - Abbiamo una terra che è oro, che ha una geodiversità unica nel pianeta, che ha un Geoparco Unesco, eccellenze e geositi tra i più rilevanti al mondo e fino ad oggi la Regione non aveva mai né riconosciuto questo valore, né investito per metterlo a sistema e per sostenerne la conservazione e la valorizzazione. Abbiamo sempre dato tante cose per scontate e lo dimostra il fatto che abbiamo così tanti paesaggi, tutti profondamenti diversi e insieme tanti prodotti della terra; abbiamo ricercatori da ogni parte del pianeta che vengono a studiare le nostre vallate e le nostre terre, tuttavia, mai era accaduto che il Piemonte lo scrivesse in legge, mai il Piemonte aveva iniziato un percorso di concreto sostegno, anche economico. Viviamo in una terra ricca di un oro geologico che va sfruttato sul lato turistico ed economico – continua Riva Vercellotti – Penso ovviamente ai nostri prodotti: vino, riso, formaggi, ortofrutta, ma penso al nostro Monte Rosa e al suo ghiacciaio, penso alle grotte del Fenera, al Supervulcano della Valsesia, alla linea Insubrica, alla brughiera di Baraggia, alla pianura ricca di sedimenti marini, alle ultimi propaggini della Serra di Ivrea, al bosco planiziale di Trino solo per citare alcuni esempi. Cosa dobbiamo invidiare alle altre regioni del mondo con un’offerta turistica che può valere 365 giorni l’anno? La legge esplode queste potenzialità, ma al tempo stesso crea consapevolezza, identità e memoria, investendo su formazione e didattica e finalmente, per la prima volta, riconosce il Geoparco Unesco Sesia Val Grande – Conclude il Consigliere di Fratelli d’Italia – Un geoparco tra i più studiati al mondo, dalle potenzialità enormi, ma che ha rischiato recentemente la bocciatura anche per via dell’assenza di una stretta relazione con le istituzioni regionali e di un piano concreto di azione. Sono molto contento che Unesco abbia dato la sua “bollinatura verde” proprio nelle ultime settimane e questo anche grazie alla consapevolezza di un percorso legislativo che testimonia la volontà di investire sul Geoparco”.

La legge prevede infatti, solo per il Geoparco, per l’anno 2023, una cifra che supera i 250 mila euro, mentre il complesso della norma supera il mezzo milione nel triennio. La legge prevede tra i diversi interventi anche il catasto dei geositi e il riordino della legislazione regionale.