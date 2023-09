Biciclettata anticolonialista, domenica 1 ottobre

Il ritrovo, è fissato per le 14,30 in Piazza del municipio di Vercelli. La partenza sarà verso le ore 15, per un percorso che toccherà molte vie cittadine intitolate a luoghi o date riconducibili al nefasto periodo del colonialismo fascista. Durante il percorso, davanti alle targhe delle vie, vi saranno brevi illustrazioni storiche a cura dei membri del comitato Antifascista e Antirazzista Vercelli e dello scrittore ed attivista maliano Soumaila Diawara.