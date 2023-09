Camion si ribalta e schiaccia un'auto: morto un 38enne che tornava dal lavoro

Gravissimo incidente stradale, lunedì mattina, ad Arborio. Un uomo di 38 anni, che aveva appena terminato il proprio turno di lavoro, è rimasto ucciso dopo che la vettura sulla quale viaggiava è rimasta schiacciata da un camion.

Secondo le prime informazioni il camion. che trasportava sostanze acide (probabilmente candeggina) si è ribaltato e ha schiacciato l'autovettura.

Soccorso dal personale del 118 il conducente dell'auto è apparso subito in condizioni disperate ed è spirato poco dopo, senza che si potesse far nulla per strapparlo alla morte.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, mentre nella zona è in corso la bonifica e messa in sicurezza.

(notizia in aggiornamento)