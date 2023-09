Da Tommaso d’Aquino a Papa Giovanni XXIII°

Nel prossimo fine settimana al via i convegni culturali coordinati dal pool che comprende Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) Vercelli “don Cesare Massa”, Pax Christi Vercelli, Fraternità Laica Domenicana, Arcidiocesi di Vercelli Ufficio Scuola, UPO-DISUM.

Il primo in programma il 30 settembre presso il Seminario Arcivescovile – Sala S. Eusebio è dedicato a Tommaso d’Aquino -In dialogo col mondo d’oggi- iniziativa della serie di eventi di Terza Missione “con la città e per la pace, l’Università a Vercelli verso l’ottavo centenario” referente professoressa Silvia Fazzo.

Il secondo previsto a Casale Monferrato il 7 ottobre, curato dal Meic Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia ha come tema: Democrazia e Sinodalità. La sfida della partecipazione.

Il terzo, in calendario sabato 21 ottobre presso il Seminario Arcivescovile di Vercelli, è dedicato alla figura di Papa Giovanni XXIII° ed i 60 anni della “Pacem in terris”. Questa iniziativa è collegata agli eventi Terza Missione co-organizzati con UPO.