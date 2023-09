Cimiteri e decoro urbano: l'affondo della Lega

Cimiteri cittadini, la Lega pungola l'amministrazione la maggioranza sulla manutenzione delle sepolture a terra e dei campi di Billiemme e Cappuccini. Dopo una lettera inviata da alcuni cittadini, il gruppo consiliare e la segreteria provinciale intervengono con una nota, precisando di aver chiesto interventi rapidi e non differibili. «Molte tombe sono ricoperte di erbacce ed è evidente che tale situazione non può essere tollerata da alcuno, in particolare in un luogo dove riposano i nostri cari. Il gruppo consiliare della Lega ha subito chiesto un intervento risolutivo e urgente per sistemare non solo questa situazione ma anche quella del cimitero di Billiemme, anch’esso nello stesso stato di incuria».