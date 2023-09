Velo Club, ottimi risultati ad Agrate Conturbia - FOTO

Il Velo Club Vercelli si è imposto nella classifica a squadre anche nell'ultima tappa del circuito Alpi SuperPrestige Tricolore ad Agrate Conturbia.

La manifestazione, denominata Trofeo il Gigante, ha rappresentato l'atto finale del campionato valido come Titolo Tricolore Acsi, e ha visto la partecipazione di circa 150 ciclisti.

Il percorso molto suggestivo si è svolto tra la sponda occidentale del Lago Maggiore e l'Alto Vergante; il tratto agonistico era costituito dalla salita da Baveno a Levo, di 5 km.

La società vercellese, oltre al 1° posto di squadra, ha registrato ottimi risultati individuali: 2 vittorie di categoria, con Gabriele Schianta e Vito Greco, 1 terzo posto con Danilo Ottino (il podio dei supergentleman B è stato quasi monopolizzato dai colori del Velo), 1 secondo posto con Valeria Ubertino, 2 quinti posti con Massimo Bussa e Giuseppe Vella, 3 settimi posti con Fabio Flores, Roberto Avetta ed Edoardo Bordin, e 1 ottavo posto con Mattia Sanzone.

In questa occasione a seguire e supportare la squadra in ammiraglia, oltre ai fidati dirigenti Greguoldo e Rapegia, non è voluta mancare anche Silvia Coda, ancora in stampelle per i postumi di una brutta frattura causata da una caduta in bici. Ed è proprio a lei che il marito Vito ha voluto dedicare il suo 1° posto.

Nelle classifiche generali finali sono circa una decina gli atleti e le atlete che verranno premiati in quanto classificati nei primi 8.

Nello stesso fine settimana ci sono state altre partecipazioni del Velo: sabato alla cicloscalata Cossato-Pettinengo Massimo Forlani ha concluso al 17° posto (2° di categoria) e Fabio Flores è stato premiato tra i debuttanti.

Domenica invece Francesco Tambone ha concluso la Granfondo del Penice (Varzi) al 40° posto assoluto (5° di categoria) mentre Leonardo Marzatico ha preso parte alla Dolomiti Run a Pinzolo (Trento) gara a piedi sulla distanza della mezza maratona, chiudendo al 36° posto assoluto.

Massimiliano Muraro ha partecipato all'European Media Cycling Contest, una sorta di Campionato Europeo dei Giornalisti, a Cesenatico, concludendo la prova a cronometro al 6° posto (a 20 secondi dal podio) ma soprattutto primo degli italiani.

Il prossimo appuntamento di squadra sarà un grande evento di portata nazionale: la partecipazione alla Granfondo 9 Colli a Cesenatico, una delle più importanti competizioni ciclistiche amatoriali, con circa 10000 iscritti. Il Velo ha organizzato una vera e propria trasferta di 3 giorni per i 10 partecipanti, con furgone e mezzi al seguito.

A seguire una settimana dopo ci sarà la 3 Valli Varesine.