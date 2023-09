Pro Vercelli-Pro Sesto 0-0 (un misero punto)

Pro Vercelli-Pro Sesto 0-0

Primo tempo

Assoluto dominio della Pro Vercelli nei primi 45 primi, la cronaca.

Dopo 50 secondi, neanche, Iotti a Condello, tiro cross inutile, perché Condello avrebbe dovuto tirare.

Giro palla difensivo, palla a Santoro che sventaglia per Condello: palla indietro per Haoudi, ma la conclusione è deviata in angolo. Bell’azione, comunque. All’8’.

Fiumanò sorprende tutti con un (bel) lancio rasoterra per Condello, cross bass, respinto dalla difesa ospite.

Cross di Iezzi, testa di Maggio, Del Frate salva in angolo.

Siamo alla mezz’ora. Bene la Pro, manca solo il gol.

A 4 dal termine, Condello a Maggio: bella la conclusione, ma debole, para facile Del Frate.

Secondo tempo

Si parte. Botta di Hauodi, Maggio forse spintonato, reclama il rigore

Rigore che arriva: Gattoni stende Maggio, si va agli 11 metri.

Batte Maggio, Del Frate indovina la traiettoria, si rimane sullo 0 a 0. Al 50’.

Due cambi per Dossena: dentro Spavone, che prende il posto di Condello, e dentro per Rodio, al posto di Sarzi Puttini.

Spavove si posizione a metà campo, Haoudi fa l’alta destra.

Cross di Iezzi, Maggio non ci arriva per un pelo.

Nuovi cambi (al 64’): dentro Emmanuello, Comi e Parodi, escono Santoro, Nepi e Camigliano infortunato.

Botta di Petrelli, bella parata di Sassi (la prima).

Fallaccio di Sala su Spavone: al 90’ rosso diretto per il giocatore della Pro Sesto.

Ripartenza della Pro Sesto al 94’, Barranca impegna Sassi.

Espulso anche Spavone (per fallo di reazione).

Pochi secondi da giocare.

Niente da fare: solo 0 a 0 per i Bianchi.

Formazioni

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Fiumanò, Camigliano (Parodi al 64’), Sarzi Puttini; Iotti, Santoro (Emmanuello al 64’), Haoudi; Condello, Nepi (Comi al 64’), Maggio. A disp. Rizzo, Parodi, Carosso, Rodio, Comi, Gheza, Seck, Contaldo, Forte, Spavone, Rutigliano, Niang, Pesce, Sibilio All. Dossena.

PRO SESTO (4-4-2): Del Frate; Maurizii, Giorgeschi, Toninelli; Mapelli, Marianucci, Gattoni, Sala, Barranca; Bussaglia (Santarpia all’87’); Arras (Florio dal 62’). A disp. Formosa, Botti, Santarpia, Basili, Petrelli, Petrungaro, D’Alessio, Ferro, Marchisano, Sereni, Iotti, Florio. All. Parravicini.



Arbitro: Burlando di Genova

Ammoniti: Mapelli, Gattoni, Barranca della Pro Sesto; Sarzi Puttini, Haoudi, Emmanuello della Pro Vercelli.

Espulsi Sala (90’) della Pro Sesto e Spavone (94’) della Pro Vercelli.