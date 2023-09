Pensionato scompare nei boschi: ritrovato morto a tarda notte

Saranno gli accertamenti medici a stabilire l'esatta causa del decesso di un 85enne residente nel milanese, recuperato senza vita in una zona boschiva a Scopello. L'uomo, per il quale dal pomeriggio di sabato era scattato il protocollo per la ricerca dispersi, è stato ritrovato nel bosco, a tarda notte, e la sua salma recuperata interno alle 2 dal personale dei Vigili del Fuoco con un'attività di recupero Saf (speleo, alpino, fluviale). Gli accertamenti permetteranno di stabilire se, all'origine del decesso, ci sia un malore p qualche causa accidentale, collegata alla caduta del malcapitato.

L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di sabato 16 settembre, intorno alle ore 17,30: squadre Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, Comando di Vercelli, elisoccorso drago decollato da Malpensa con strumentazione atta alla ricerca dei dispersi, unità cinofile e personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino nazionale, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti Scopello alla ricerca del pensionato.

La ricerca si è conclusa in tarda serata, individuando la salma dell'uomo e avviando le pratiche per il recupero, concluse a notte inoltrata. Sul posto i carabinieri di Scopa per gli adempimenti del caso.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Scopa