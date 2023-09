Frecce Tricolori: la mappa dei divieti nella zona dell'esibizione

I cartelli con i divieti di sosta sono già comparsi in varie zone della città. La giornata dedicata alle Frecce Tricolori prevede modifiche alla viabilità in diverse zone della città vicine all'area dell'Aeroporto, attorno al quale ruoterà gran parte dell'evento.

Ecco in sintesi le misure previste nell'ordinanza del settore Sicurezza e Polizia locale.

Venerdì 15, in occasione delle prove generali, i divieti di sosta riguarderanno, a partire dalle 14 e sino a cessate esigenze via Facchinetti, nel tratto compreso tra via Cerallo e via Borasio; via Borasio; via E. Ara, nel tratto compreso tra via Cerallo e la linea ferroviaria Vercelli/Casale; strada del Rollone; corso Salamano, nel tratto compreso tra piazza Aldo Moro e la Sp. 5 strada per Asigliano, compreso il controviale del Cimitero.

I divieti di circolazione, in funzione dello svolgimento delle prove generali della manifestazione, riguarderanno invece dalle 15 e sino a cessate esigenze la circolazione di tutti i veicoli e dei pedoni in via Facchinetti, nel tratto compreso tra via Cerallo e via Borasio; via Borasio; via Ettore Ara, nel tratto compreso tra via Cerallo e la linea ferroviaria Vercelli/Casale; strada del Rollone; corso Salamano, nel tratto compreso tra piazza Aldo Moro e la S.P. 5 strada per Asigliano, compreso il controviale Cimitero.

SABATO 16 settembre i divieti di sosta entreranno in vigore dalle 23 di venerdì 15 settembre sino alle 19 di sabato 16 settembre lungo via Facchinetti, nel tratto compreso tra via Cerallo e via Borasio; via Borasio; via Ettore Ara, nel tratto compreso tra via Cerallo e la linea ferroviaria Vercelli/Casale; via Cerallo; strada del Rollone; corso Salamano, compreso tra piazza Sardegna e la S.P. 5 strada per Asigliano, compreso il controviale del Cimitero; piazza Aldo Moro; corso Avogadro di Quaregna, entrambe le carreggiate di marcia del tratto compreso tra piazza Sardegna e piazza Medaglie d’Oro; piazza della Vittoria; viale Rimembranza, in entrambe le carreggiate del tratto compreso tra via Massaua e piazza della Vittoria; via 26° Reggimento Cavalleria Lancieri; corso XXVI Aprile, in entrambe le carreggiate del tratto compreso tra via Baracca e la Roggia Vassalla; via Natale Palli, nel tratto compreso tra corso XXVI Aprile e viale dell’Aeronautica; viale dell’Aeronautica, ambo le carreggiate; via Robbiano; via U. Maddalena; via Ferrarin; via Baracca, nel tratto compreso tra corso XXVI Aprile e piazza della Vittoria; via Maggio 1906; via Del Piano; via Carpini; via Pigafetta.

In deroga al divieto di cui al punto in via Naltale Palli, negli stalli a pettine adiacenti la recinzione della Clinica Santa Rita (tratto compreso tra via Maddalena e viale dell’Aeronautica), è ammessa la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, titolari di apposito contrassegno, che dispongono di biglietto di ingresso all’aeroporto per assistere alla manifestazione aerea.

I divieti di circolazione riguardano tutti i veicoli e i pedoni, dalle 9 sino al termine della manifestazione in corso Salamano, nel tratto compreso tra la S.P. 5 strada per Asigliano e piazza Aldo Moro; via del Rollone.

Dalle ore 11 sino al termine della manifestazione, divieto di circolazione dei mezzi e dei pedoni lungo le seguenti strade: via Facchinetti, nel tratto compreso tra via Cerallo e via Borasio; via Borasio; via Ettore Ara, nel tratto compreso tra via Cerallo e la linea ferroviaria Vercelli/Casale M.to; corso XXVI Aprile, nel tratto compreso tra via Natale Palli e la Roggia Vassalla.

Dalle 11 divieto di circolazione di tutti i veicoli ad eccezione dei velocipedi, in corso Salamano, nel tratto compreso tra piazza Sardegna a piazza Aldo Moro; piazza Aldo Moro; corso Avogadro di Quaregna, su entrambe le carreggiate del tratto compreso tra da piazza Sardegna a piazza Medaglie d’Oro; piazza della Vittoria; viale Rimembranza, entrambe le carreggiate del tratto compreso tra via Massaua e piazza della Vittoria; via 26° Reggimento Cavalleria Lancieri; via Natale Palli, nel tratto compreso tra corso XXVI Aprile e viale dell’Aeronautica; viale dell’Aeronautica, ambo le carreggiate; via Robbiano; via Ugo Maddalena; via Ferrarin; via Baracca, tratto compreso tra corso XXVI Aprile e piazza della Vittoria; via Maggio 1906; via Del Piano; via Carpini; via Pigafetta. In deroga al divieto è ammessa la circolazione dei residenti nelle strade in esso elencate, che dispongono di posto auto privato, per esigenze urgenti e/o improrogabili necessità. In tali casi dovrà essere percorso l’itinerario indicato esclusivamente dal personale del Corpo di Polizia Locale in servizio presso i varchi di chiusura.

E' ammessa anche la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide, che dispongono di biglietto di ingresso all’aeroporto per assistere alla manifestazione aerea ai soli fini del raggiungimento degli stalli riservati: l'accesso è consentito esclusivamente da corso XXVI Aprile.