Incidente sul lavoro ad Asigliano: due ustionati; grave un 24enne

Gravissimo incidente sul lavoro in una cascina di Asigliano.

Due uomini sono rimasti ustionati dopo lo scoppio di una bombola del gas: si tratta di 24enne trasportato in codice rosso al Cto di Torino, e di un uomo di 71 anni che invece è ricoverato in codice giallo.

All'arrivo dei mezzi di soccorso del 118, dopo le prima cure praticate sul posto, è stato fatto intervenire l'elisoccorso per il trasporto in ospedale del giovane rimasto gravemente ustionato.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine impegnate a ricostruire la dinamica dell'incidente: sul posto sono al lavoro anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la bonifica della zona interessata dallo scoppio.

