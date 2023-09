Tre novità nella Pro Vercelli che affronta il Renate

Tre novità nella Pro Vercelli che tra poco affronta il Renate.

Rispetto alla gara con il Lumezzane la prima novità era comunque annunciata: al posto di Sassi, convocato in nazionale, tra i pali ci sarà Matteo Rizzo.

Nessuna novità nel pacchetto difensivo (Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Rodio).

A centrocampo, seconda novità, esordisce Santoro (con Louati che parte quindi dalla panchina).

E in attacco, dal primo minuto ci sarà Petrella (al posto di Mustacchio che non sarà neppure in panchina e che quindi deve avere avuto qualche problema).

Ricapitolando.

Rizzo; Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Rodio; Emmanuello, Santoro, Iotti; Petrella, Nepi, Maggio.

In panchina: Valentini, Carosso, Comi, Condello, Spavone, Haoudi, Gheza, Louati, Rutigliano, Niang, Parodi, Pesce, Seck, Sarzi Puttini.

Nel Renate subito in campo gli ex Auriletto e Mattia Rolando.